Covid Campania, 4.837 contagi e 9 morti: bollettino di sabato 25 dicembre 2021 Sono 4.837 i nuovi casi di Covid in Campania, a fronte di 77.269 tamponi analizzati: tasso di positività al 6,25%. Nove i nuovi decessi, 526 i ricoverati.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il coronavirus non fa sconti nemmeno a Natale: sono 4.837 i nuovi casi emersi di positività al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 77.269 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale della Campania, nel consueto bollettino quotidiano. Il tasso di positività in regione passa dunque al 6,25% quotidiano.

Altri 9 i nuovi decessi dovuti a Covid: sei di questi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre altri tre sono deceduti in precedenza ma registrati soltanto nell'ultimo bollettino. Brusca impennata dei ricoveri, che superano quota 500: restano stabili i pazienti nelle terapie intensive, fermi a quota 31, mentre aumentano quelli che occupano posti letto nei reparti di degenza ordinaria: 495 in tutta la regione. Questo il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 31

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 495

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

Mai la Campania aveva raggiunto una cifra così alta nel numero dei nuovi casi giornalieri: e il timore è che le feste natalizie di questi giorni stiano facendo da veicolo per la variante Omicron, che si sta diffondendo ormai a macchia d'olio in tutto il mondo. "Le feste vanno eliminate", ha tuonato il presidente della regione Vincenzo De Luca, "ed esercito in strada per controllare le mascherine". Ma le sue ordinanze contro la movida non sono servite a granché: molta gente già alla Vigilia di Natale non ha rinunciato all'aperitivo nonostante i divieti. E si temono ora feste "private" a raffica dopo la chiusura della discoteche.