Covid Campania, 377 nuovi contagi e 2 morti: bollettino di domenica 1 agosto Ci sono 377 positivi al Covid su 6.129 tamponi molecolari del giorno oggi in Campania. Questo è quanto riporta il bollettino covid-19 di oggi diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania. L’incidenza del contagio, ovvero il rapporto positivi/tamponi molecolari è in continua salita: oggi è al 6,15%

Questo il bollettino Covid-19 di oggi diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania: 377 positivi su 6.129 tamponi molecolari del giorno (sono stati effettuati altri 7.036 tamponi antigenici). Un morto nelle ultime 48 ore; c'è un altro deceduto in precedenza ma registrato ieri. L'incidenza del contagio, ovvero il rapporto positivi/tamponi molecolari è in continua salita: oggi è al 6,15%, ieri era pari al 5,34%.

Le terapie intensive della Campania nei reparti in cui sono ricoverati malati sintomatici causa Sars-Cov2 rimangono stabili a 12 posti occupati. Aumentano, invece, i ricoveri in degenza non critica, passando dai 196 posti letto occupati ieri ai 218 di oggi.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 12

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e Offerta privata)

Posti letto di degenza occupati: 218

Ad oggi nella nostra regione complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.593.197 cittadini. Di questi 3.013.686 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 6.606.883.

Questo è l'ultimo fine settimana prima dell'introduzione del Green Pass (la certificazione vaccinale) senza la cui esibizione, dal 5 agosto, non sarà possibile accedere a determinati servizi o luoghi pubblici. Ieri a Napoli, così come in molte altre città, proteste contro questa decisione del governo.