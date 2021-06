La Campania si mantiene stabile sul livello di trecento circa infetti Covid-19 scoperti ogni giorno. Un dato molto basso se si pensa a quelli dei mesi scorsi, ma non basso come nel giugno dello scorso anno dove di questi tempi avevamo zero contagi. Tuttavia oggi abbiamo una incidenza bassissima, pari al 2,79%. Numeri da zona bianca Covid.

Il bollettino di oggi rileva 307 positivi del giorno a 10.999 tamponi effettuati, di cui 230 asintomatici e 77 con sintomi. Due i morti riscontrati; uno deceduto nelle ultime 48 ore, 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Il bollettino dall'inizio della pandemia , ovvero da un anno e mezzo circa, riferisce di 7.241 deceduti a causa del Covid. Sono 675 i guariti, 349mila circa in totale.

Il report posti letto su base regionale riferisce di un progressivo ribasso delle occupazioni delle strutture. Tra ieri e oggi negli ospedali della Campania con reparti per gestire la pandemia resta invariato a 49 i posti letto occupati in terapia intensiva, mentre calano quelli in degenza, oggi sono 572 mentre ieri erano 593. I dati Agenas delle terapie intensive si attestano su una occupazione dell'8% (-1%), ben al di sotto della soglia minima di allarme che è fissata al 20 percento. Al 18 percento invece è il tasso di occupazione dei letti Covid nelle degenze ordinarie della Campania (tetto di allarme minimo fissato al 40%).