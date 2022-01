Covid Campania, oggi 30.042 contagi e 20 morti: bollettino di martedì 11 gennaio 2022 In Campania ci sono oggi 30.042 nuovi positivi Covid, emersi da 125.665 tamponi. Si registrano altri 20 decessi. I dati del bollettino di oggi, 11 gennaio 2022.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In Campania ci sono altri 30.042 positivi, dei quali 17.838 al tampone antigenico rapido e 12.204 a quello molecolare, emersi dall'analisi di 125.665 test (di cui 77.387 antigenici e 48.278 molecolari), con una percentuale di positività quindi del 23,91%. (ieri era stata del 15,66%, con 13.107 positivi su 83.720 tamponi). L'alto numero dei positivi è in parte dovuto alla decisione, valida da ieri, di considerare anche i tamponi antigenici rapidi per diagnostica e controllo, senza attendere quindi la successiva conferma col molecolare: in questo modo i positivi vengono conteggiati subito e non "spalmati" nei giorni successivi, di pari passo con l'arrivo dei risultati dei test.

Si registrano, rispetto all'aggiornamento precedente, 20 nuovi decessi (14 nelle ultime 48 ore e 6 morti in precedenza ma registrati ieri), che portano a 8.621 il numero dei morti in regione dall'inizio dell'epidemia; di questi ultimi. I dati sono stati diffusi dall'Unità di Crisi della Regione Campania col bollettino di oggi, 11 gennaio 2022.

In ospedale, stando agli ultimi dati disponibili (aggiornati alle 23:59 di ieri, come sempre), ci sono 1.091 ricoverati in area non critica e degenza ordinaria (su un totale di 3.160 posti letto disponibili, tra offerta pubblica e privata) e 85 in Terapia Intensiva (su 699 posti disponibili); rispetto a ieri la variazione è stata rispettivamente di +6 e +8.

Covid, il Tar boccia l'ordinanza di De Luca: scuole aperte

Ieri il Tar ha bocciato l'ordinanza di Vincenzo De Luca con cui era stata disposta la sospensione delle scuole con ricorso alla Dad. Il provvedimento è stato sospeso fino all'udienza dell'8 febbraio e da oggi non è più valido. Dopo quell'ordinanza, però, diversi Sindaci avevano deciso di estendere la chiusura a tutte le scuole di ogni ordine e grado; in questo caso le singole ordinanze comunali restano in vigore, a meno che non richiamino espressamente quella della regione.