Covid Campania, 282 nuovi contagi e 2 morti: bollettino di domenica 26 settembre In Campania ci sono 282 nuovi positivi Covid, emersi dall’analisi di 18.048 tamponi (1,56%). Cala il tasso di incidenza settimanale, che passa da 39,97 a 35,56 nuovi positivi per 100mila abitanti. In ospedale 277 persone, di cui 259 (-7) in area non critica e 18 (+3) in Terapia Intensiva. I dati nel bollettino di oggi, 26 settembre, dell’Unità di Crisi della Regione Campania.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 282 i nuovi casi Covid in Campania, emersi dall'analisi di 18.048 test (tra tamponi molecolari e antigenici rapidi); la percentuale di positivi è dell'1,56%. Sale quindi a 455.360 il numero di contagiati registrati in regione dall'inizio dell'epidemia e a 654.9823 quello dei tamponi analizzati (6,95%). Si registrano altri due decessi, che portano il totale a 7.901 morti da febbraio 2020 (1,74%).

I dati sono contenuti nel bollettino di oggi, 26 settembre, diramato dall'Unità di Crisi della Regione Campania, e fotografano come sempre la situazione alle 23:59 di ieri. In ospedale ci sono 277 persone, di cui 259 in area non critica e degenza ordinaria (-7) su 3.160 posti disponibili tra offerta pubblica e privata e 18 (+3) in Terapia Intensiva, su 656 posti letto totali. Con il nuovo aggiornamento cala il tasso di incidenza settimanale (l'indice che misura la velocità del contagio, espresso in nuovi positivi su 100mila abitanti e in un determinato periodo di tempo, in questo caso sette giorni), che è oggi di 38,56 (ieri era di 39,97).

In calo anche la percentuale di occupazione dei posti letto per quanto riguarda l'area non critica: i 259 posti letto occupati rappresentano il 7,38% dei 3.511 complessivi (in base alle rilevazioni quotidiane del ministero della Salute); in aumento, invece, l'occupazione delle Terapie Intensive: è al 2,42% (ieri era al 2,02%), su un totale di 744 posti letto tra attivi e attivabili.

In Campania sono state consegnate complessivamente 9.180.867 dosi di vaccino, di queste ne sono state somministrate 7.672.336 (83,57%). Oggi sono state effettuate 8.869 vaccinazioni, di cui 4.868 prime dosi e 4.001 seconde dosi (i dati, diffusi dalla Regione Campania, sono aggiornati alle 15 di oggi, 26 settembre).