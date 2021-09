La situazione di domenica 26 settembre sul Coronavirus in Campania In Campania ci sono 342 nuovi casi Covid (in totale 455.078 dall’inizio dell’epidemia), con 292 guariti e 2 morti (complessivamente 439.638 guariti e 7899 vittime). Dei 7.541 attualmente positivi, 281 sono in ospedale (266 in degenza ordinaria e 15 in Rianimazione). Il tasso di incidenza settimanale è di 39,96 nuovi casi per 100mila abitanti.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In Campania si registrano 342 nuovi contagi su 18.343 test analizzati (tra antigenici rapidi e tamponi molecolari), con una percentuale di positività dell'1,86%. Sale a 455.078 il numero dei casi Covid in Campania dall'inizio dell'epidemia, a febbraio 2020 (con 6.531.775 test analizzati in totale). Complessivamente in regione ci sono stati 7.899 decessi e 439.638 guarigioni. I dati sono aggiornati all'ultimo bollettino disponibile, quello di ieri, 25 settembre, che riporta la situazione della mezzanotte precedente.

In base all'ultimo aggiornamento diffuso dalla Regione Campania (tramite l'Unità di Crisi) e la Protezione Civile nazionale si vede che in Campania ci sono 292 nuovi guariti e si registrano altre 2 vittime. Gli attualmente positivi sono 7.541 (+48), di questi 7.260 in isolamento fiduciario domiciliare (+53) e 281 ricoverati (3,73% sul totale degli attualmente positivi). Continua, anche se gradatamente, il calo dell'occupazione dei posti letto: in degenza ordinaria o area non critica ci sono 266 persone (-2), mentre in Terapia Intensiva sono ricoverati 15 pazienti (-4).

Relativamente alla percentuale di occupazione dei posti letto, si vede che per l'area non critica è del 7,58% (calcolata sul totale di 3.511 posti letto, in base alle rilevazioni del ministero della Salute) e per la Terapia Intensiva del 2,02% (su 744 posti letto, tra attivi e attivabili). Il tasso di incidenza settimanale, ovvero l'indice che misura la velocità del contagio (calcolato su un determinato lasso di tempo ed espresso in nuovi positivi per 100mila abitanti) in Campania è di 39,96 (il giorno precedente era stato di 39,87).