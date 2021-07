Covid Campania, 236 nuovi contagi e 4 morti: bollettino di martedì 27 luglio Ci sono 236 i nuovi positivi al Coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 7.330 tamponi molecolari. Quattro le nuove vittime nelle ultime 48 ore, sono 10 le persone ricoverate in terapia intensiva. I dati sono contenuti nel quotidiano bollettino diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Peggiora la situazione pandemica campana. Ci sono 236 i nuovi casi di positività al Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 7.330 tamponi molecolari. Si registrano 4 nuovi decessi, avvenuti nelle ultime 48 ore, e un decesso avvenuto in precedenza ma registrato ieri. In Campania sono 10 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 188 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. I dati sono contenuti nel bollettino di oggi, 27 luglio, diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania.

Il prospetto, come sempre, fotografa la situazione alla mezzanotte del giorno prima. Ieri sono stati analizzati anche 7.956 tamponi antigenici rapidi (in caso di positività l'esito deve essere sempre confermato dal molecolare). Complessivamente in Campania sono 188 le persone ricoverate in degenza ordinaria o comunque area non critica, al fronte di una disponibilità di 3.160 posti letto (tra offerta pubblica e privata). Dal confronto coi dati contenuti nel prospetto nazionale si evince che, rispetto alla rilevazione precedente, non ci sono state variazioni sull'occupazione dei posti letto in area non critica, mentre ci sono due posti letto occupati in Rianimazione in meno (con un nuovo accesso nelle ultime ore).

I guariti sono 203 (complessivamente 413.661), mentre il totale dei deceduti dall'inizio dell'epidemia è di 7.585 persone. Dal febbraio 2020 sono stati 429.512 i casi Covid confermati in Campania (compresi quelli del bollettino di oggi), con 8.266 attualmente positivi (+28); di questi ultimi, oltre ai ricoverati in ospedale, 8.068 (+30) sono in isolamento fiduciario domiciliare.