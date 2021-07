La situazione di martedì 27 luglio sul Coronavirus in Campania Il trend dei contagi si conferma in crescita in Campania, con un tasso di positività che ieri, secondo gli ultimi dati, è schizzato poco al di sotto del 6%. Intanto, il governatore campano Vincenzo De Luca ha annunciato che l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto sarà prorogato fino a settembre.

A cura di Valerio Papadia

Si conferma in crescita il trend dei contagi da Coronavirus in Campania: i dati dell'ultimo bollettino, diramato ieri dalla Regione, parlano di 115 nuovi casi, a fronte però di soli 1.923 tamponi analizzati. Il tasso di positività, vale a dire il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati, schizza dunque al 5,98%, dato più alto da settimane. In Campania si registra purtroppo anche un nuovo decesso, nonché un aumento dei ricoveri in ospedale, +1 in terapia intensiva e +8 in degenza ordinaria Covid.

De Luca: mascherine all'aperto fino a settembre

Intanto, in occasione di una visita al Policlinico di Napoli, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è stato chiaro: l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto in Campania sarà prorogato fino a settembre. Il governatore campano ha detto: