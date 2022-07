Covid Campania, 12.814 contagi e 6 morti: bollettino di sabato 9 luglio 2022. Ricoveri +10% La situazione pandemia in Campania sta peggiorando più velocemente del previsto: tanti contagi e i ricoveri tornano ad aumentare.

A cura di Redazione Napoli

I contagi Covid-19 in Campania corrono purtroppo forte. E non è vero che «si tratta solo di un raffreddore» come alcuni continuano a sostenere, minimizzando la pericolosità di un virus che per oltre due anni ci ha tenuti tappati in casa e ci tiene ancora prigionieri fra paure e mascherine. In Campania in poche ore abbiamo assistito ad una impennata dei ricoveri: +10% in un solo giorno.

I numeri del bollettino quotidiano non lasciano spazio ad altre intrepretazioni. Sono 12.814 i nuovi positivi al Covid nella nostra regione, su 42.239 test effettuati. Il tasso di incidenza scende al 30,33%, contro il 33,49 del giorno precedente. Il bollettino regionale segnala 6 vittime, di cui quattro nelle ultime 48 ore e due risalenti ai giorni precedenti.

Risalta l'ennesima impennata dei ricoveri in degenza, che in 24 ore salgono a quota 655 (+61) con un aumento di circa il 10 per cento rispetto ai 594 del giorno precedente. In calo l'occupazione delle terapie intensive, che scende a 36 (-3).

Ieri il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha tracciato un quadro piuttosto sconfortante per il mese e mezzo che ci separa da settembre, ovvero dall'apertura delle scuole e dalla conclusione delle ferie estive: