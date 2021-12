Covid Campania, 1.308 contagi e 15 morti: bollettino di lunedì 20 dicembre 2021 Sono 1.308 i nuovi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 21.153 tamponi analizzati. Altri 15 morti, crescono i ricoveri, arrivati a 470.

Sono 15 i nuovi decessi dovuti a Covid: 9 nelle ultime 48 ore, altri 6 invece sono deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Aumentano ancora i posti letto Covid occupati negli ospedali: sono 470 i ricoverati, di cui 31 in terapia intensiva e 439 nei reparti di degenza ordinaria. Questo il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 31

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 439

Intanto in vista delle festività di Natale e Capodanno il presidente Vincenzo De Luca ha emanato una nuova ordinanza: vietate feste di Natale e compleanni al chiuso, consentite le cene con posti assegnati. Misure che hanno scatenato un monte di polemiche, ma che di fronte a tanti casi positivi sono apparse quasi inevitabili. L'altra sera a Sant'Antimo scoperti centinaia di giovani a ballare al chiuso in un locale, senza alcuna protezione anti-contagio da Covid. Contagi che, nel frattempo, galoppano a cifre sempre più alte e che preoccupano in vista dell'inverno ormai alle porte e delle festività di Natale e Capodanno e di una campagna vaccinale pressoché ferma con quasi il 30% dei campani senza neppure una dose di vaccino.