Covid Campania, 1.271 contagi e 5 morti: bollettino di giovedì 2 dicembre 2021

Sono 1.271 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 32.619 tamponi molecolari e test antigenici, ossia tamponi rapidi, analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 3,89% – cioè il rapporto tra positivi e tamponi analizzati – leggermente più alto rispetto a quello registrato ieri del 3,21%, con 1.087 nuovi positivi Covid in Campania, emersi dall'analisi di 33.833 tamponi (tra molecolari e antigenici rapidi).

Questi i dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Campania per l'emergenza Covid19 pubblicato oggi, giovedì 2 dicembre 2021, e aggiornato alla mezzanotte di ieri, mercoledì 1 dicembre 2021. Si registrano anche 5 nuovi morti per Covid, dei quali 4 deceduti nelle ultime 48 ore e uno deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Calano i ricoveri Covid19 in area medica negli ospedali della Campania e nei reparti di terapia intensiva. I posti occupati in terapia intensiva passano da 23 a 22 (-1) su 656 posti disponibili, mentre quelli nei reparti di degenza ordinaria scendono da 318 a 312 (-6) su 3.160 posti letto disponibili tra ospedali Covid e offerta privata.

Resta elevato il numero dei nuovi positivi: un segnale preoccupante legato anche all'avanzare del diffondersi delle varianti Covid, in particolar modo la variante Delta, in precedenza chiamata variante indiana, mentre il governatore Vincenzo De Luca ha ribadito l'allarme sul fatto che i nuovi contagi colpiscano nella maggior parte dei casi persone non ancora vaccinate.

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 22 (-1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 312 (-6)

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.