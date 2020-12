“Sono un malato oncologico, sono immunodepresso, sono medico ospedaliero ancorché in aspettativa, sono vicepresidente vicario del Senato, e aspetto diligentemente quando arriverà il mio turno per essere vaccinato, senza saltare alcuna fila. Poi vedo De Luca invece, che in base a non so quale norma, ha potuto vaccinarsi subito, nelle primissime ore, senza fare alcuna coda, precedendo sanitari, anziani e malati”. Non le manda a dire il senatore della Lega Roberto Calderoli, vice presidente del Senato, e già ministro nei Governi Berlusconi. L'iniziativa del governatore della Campania Vincenzo De Luca che stamattina si è sottoposto al vaccino anti-Covid19, a sorpresa, pur non essendo incluso nelle categorie con precedenza per il Vaccine Day europeo, come medici e infermieri, a Calderoli proprio non è piaciuta.

“Che dire? – commenta il senatore leghista – Credo che ci voglia un bel coraggio dopo questo gesto, soprattutto quando ti guardi al mattino allo specchio”. Calderoli, intanto, annuncia che aspetterà il proprio turno per farsi vaccinare, come stabilito dal piano della campagna di vaccinazione nazionale che ha previsto diversi scaglioni, tra categorie privilegiate, e vaccinazione di massa. “Io credo nel vaccino anti Covid – ribadisce Calderoli – e credo che sia la soluzione alla tragedia che viviamo da un anno”. È stato lo stesso governatore, nel primo pomeriggio, a rendere noto l'episodio pubblicando una foto su Facebook: "Mi sono vaccinato – ha scritto -. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il Covid19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme".