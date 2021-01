in foto: immagine di repertorio

Con un avviso pubblicato sul proprio sito Internet il liceo Genovesi di Napoli ha comunicato che le lezioni in presenza riprenderanno lunedì prossimo, 1 febbraio; la data è quella individuata con una precedente comunicazione, che era stata però seguita da quella di sospensione dopo la raccomandazione firmata dal governatore Vincenzo De Luca in merito alle lezioni in presenza.

"Si avvisano tutti gli interessati – si legge sul sito dello storico liceo napoletano – che lunedì 1 febbraio le lezioni riprenderanno in presenza secondo le modalità precedentemente comunicate. A breve verrà ripubblicato l'orario con alcune lievi modifiche per correzione di errori". Il Genovesi nei giorni scorsi aveva già indicato il 1 febbraio come data di ripresa delle lezioni, ma c'era stato uno stop dopo le indicazioni di De Luca.

Il presidente della Regione, infatti, aveva scritto una raccomandazione a tutti i presidi dopo essersi consultato con gli esperti dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid-19:"Consentire la didattica mista, sia a distanza che in presenza, agli alunni che lo chiedono. No agli ingressi a scaglioni, capienza massima in aula al 50%".

Le nuove indicazioni avevano di fatto stravolto i piani del Genovesi, che nelle scorse ore aveva pubblicato un avviso urgente per congelare il piano di rientro già predisposto: "Visto l’atto di richiamo numero 2 emanato in data odierna dal Governatore della Regione Campania in attesa di chiarimenti e di eventuale riorganizzazione delle attività didattiche sulla scorta delle raccomandazione ivi contenute. Le indicazioni precedentemente fornite sul rientro degli studenti in classe dal 1 febbraio e l’applicazione del nuovo orario didattico sono da considerarsi al momento sospese".