A Napoli città tornano a salire i contagi e i ricoverati gravi: 814 positivi e 9 morti in 3 giorni tra i cittadini residenti nel capoluogo partenopeo. Questi i dati del primo bollettino del Comune di Napoli del 2021, diffusi il 1 gennaio, di fonte Asl Napoli 1, che registrano in città 13.454 attuali positivi, di cui 376 ricoverati in ospedale (di questi, 30 sono in terapia intensiva) e 13.078 in isolamento a casa. I deceduti totali salgono a 849, 9 in più come detto rispetto al precedente bollettino del 30 dicembre 2020. In totale, dall'inizio della pandemia a Napoli si contano 36.600 positivi e 22.297 guariti.

Drive in per i tamponi Covid, finita la convenzione il 31 dicembre

Un aumento significativo dei contagiati rispetto al trend dei contagi rispetto agli scorsi giorni. Nel bollettino del 30 dicembre si segnalavano 125 casi nuovi, con 373 ricoverati in ospedale e 27 in terapia intensiva. In quello del 28 dicembre 196 casi nuovi, con 369 ricoverati di cui 24 in terapia intensiva. Il totale dei “positivi attivi” è ottenuto dalla somma dei dati dei “ricoverati in ospedale” e “in isolamento a casa”. I dati sono trasmessi ogni giorno dall'ASL Napoli 1 Centro. Il prossimo bollettino sarà diffuso lunedì 4 gennaio. Dal 31 dicembre scorso, intanto, è terminata la convenzione per fare il tampone rapido con il test antigenico per il Covid gratis nei drive-in del Comune di Napoli, anche se l'amministrazione De Magistris sta lavorando per una proroga e ha chiesto alla Regione Campania e all'Asl di poter utilizzare i drive-in eventualmente anche per le procedure di vaccinazione di massa, in aggiunta alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta, scelta come Vaccine Center di Napoli.