In soli 4 giorni sono ben 48 le persone che sono state multate a Napoli per il mancato rispetto delle norme anti-contagio da Coronavirus, nella fattispecie perché non indossavano le mascherine. Sono questi i dati resi noti dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli sui controlli effettuati nel capoluogo campano dal 3 ottobre ad oggi. Sono invece due le attività commerciali sanzionate per il mancato rispetto delle normative varate per evitare la diffusione del contagio. Nella zona di Santa Lucia, la Polizia di Stato, invece, ha multato un bar perché aperto al di fuori dell'orario consentito, in violazione dell'ultima ordinanza emanata dalla Regione Campania nella quale si impone la chiusura alle attività commerciali come bar e ristoranti alle ore 23.

Per quanto riguarda i cittadini multati perché beccati in strada senza mascherine, ha fatto molto clamore quanto accaduto nella giornata di ieri nella centralissima via Toledo, che nella giornata odierna è stata addirittura arrestata con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La donna, una 50enne ucraina ma residente da tempo a Napoli, è stata notata dagli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei controlli anti-Covid, perché non indossava la mascherina in modo corretto: all'invito dei poliziotti di indossarla nel modo appropriato, la donna non soltanto si è rifiutata, ma ha anche colpito uno degli agenti. La donna è stata denunciata anche per oltraggio e per essersi rifiutata, una volta fermata, di fornire agli agenti le proprie generalità: nei suoi confronti, inoltre, è stata elevata anche una multa di 400 euro per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.