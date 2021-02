Sono 327 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati a Napoli in 24 ore, a fronte di 2.876 tamponi analizzati: questi i dati relativi all'andamento della pandemia nel capoluogo campano, diffusi dall'Asl Napoli 1 Centro e aggiornati alla mezzanotte del 2 febbraio. Si tratta, come rende noto ancora l'Azienda sanitaria, di 127 già positivi di competenza dell'Asl e di 200 nuovi casi registrati. Il tasso di positività, vale a dire il rapporto tra nuovi casi sui tamponi analizzati, è dunque all'11,14 percento. Nelle ultime 24 ore, a Napoli, si registrano anche 8 decessi, mentre sono 146 i guariti. Sul fronte dei ricoveri, si registra poi un -14, di cui 13 nei reparti di degenza ordinaria Covid e 1 in terapia intensiva. In totale, a Napoli sono 42.428 i positivi al Covid, 36.344 i guariti e 1.079 i morti.

Nel dettaglio, l'Asl Napoli 1 Centro ha reso nota anche la situazione attuale, aggiornata sempre alla mezzanotte del 2 febbraio, dei ricoveri negli ospedali Covid della città.

Covid Center Ospedale del Mare: terapia intensiva, 5 ricoveri (attivi 16):

Ospedale del Mare (ex day surgery): subintensiva, 5 ricoveri, -1 rispetto a ieri (attivi 8)

degenza, 26 ricoveri, -2 rispetto a ieri (attivi 39);

Covid Center Loreto Mare: degenza, 41 ricoveri, -1 rispetto a ieri (attivi 50)

subintensiva, 11 ricoveri (attivi 20);

Covid Center San Giovanni Bosco: degenza, 21 ricoveri, + 2 rispetto a ieri (attivi 38)

degenza specialistica: ortopedia, 4 ricoveri, -2 rispetto a ieri (attivi 6)

chirurgia, 7 ricoveri, -1 rispetto a ieri (attivi 15)

cardiologia, 6 ricoveri, -2 rispetto a ieri (attivi 8)

UTIC, 2 ricoveri (attivi 4)