Sono 10.560 i nuovi casi di Coronavirus in Campania negli ultimi sette giorni: il dato è quello relativo alla settimana dal 7 al 14 febbraio 2021. Una media di 1.509 nuovi casi positivi giornalieri, che confermano come la Campania sia in questo momento, seppur ancora in zona gialla, in una situazione considerata ad alto rischio per le prossime settimane, quando si dovranno fare i conti con gli assembramenti registrati negli ultimi giorni ed in particolare nella domenica di San Valentino, con strade e ristoranti strapiene di persone.

Alto anche il dato relativo ai decessi: in sette giorni se ne sono registrati ben 118, con una media di 17 decessi al giorno. Numeri che insomma preoccupano non poco, soprattutto in considerazione del fatto che aumentano anche i posti letto occupati negli ospedali dai pazienti di Covid-19. Complessivamente, infatti, in questo momento in Campania risultano occupati 107 posti letto da persone ricoverate in terapia intensiva, cui si aggiungono altre 1.281 persone nei reparti di degenza ordinaria.

Ma a preoccupare è ora anche la variante inglese: quest'oggi la Regione Campania ha fatto sapere che il 25% dei casi di positività, ovvero uno su quattro, risulta legato proprio alla variante britannica, che in regione sembra correre veloce, quasi senza eguali nelle altre zone d'Italia (con eccezione dell'Abruzzo, dove i casi positivi legati alla variante inglese risultano la metà di quelli registrati). In totale, ad oggi risultano 234.596 casi positivi in Campania (di cui 2.333 positivi ai test rapidi antigenici), emersi dalle analisi di 2.568.721 tamponi, di cui 47.333 antigenici, eseguiti complessivamente su 1.877.897 persone.