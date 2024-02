Cosa fare a San Valentino 2024 a Napoli, gli eventi più romantici per la Festa degli innamorati San Valentino a Napoli, gli appuntamenti nei musei e all’osservatorio astronomico. I dieci luoghi più romantici del capoluogo partenopeo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La serata dedicata agli innamorati a Napoli si prepara tra visite guidate ed esperienza astronomiche. Gli eventi in programma per il 14 febbraio si moltiplicano ogni ora, tra serate nei locali con menù ad hoc per gli innamorati ed eventi a tema. Per i più romantici, ci sono anche i 10 posti più romantici dove trascorrere San Valentino a Napoli.

Gallerie d'Italia, 2 biglietti al costo di 1

Percorso speciale a Gallerie d'Italia, dal titolo "Amori Fatali". Si potrà partecipare a visite guidate attraverso l'amore nei secoli, da quello di Clitemnestra per Egisto a quello di Piramo per Tisbe, ma anche storie tragiche come l'amore non corrisposto di un re unno per la pia Orsola e l'omicidio a colpi di rivoltella della cantante francese Maria De Browne per mano del marito, lo scultore Filippo Cifariello. Il biglietto costa 7 euro a persona, due gli orari di visita: le 13 e le 16 del 14 febbraio.

Notte di San Valentino all'Osservatorio

Si potrà anche scegliere di vedere le stelle all'Osservatorio, dove sono previste conversazioni con le astronome Rosa Calvi e Giulia De Somma, ma anche visitare il planetario con Luciano Terranegra, Maria Teresa Fulco e Alessandro Loni. Infine, osservazioni al telescopio della Luna e di Giove con Luigi Errico e l'Unione Astrofili Napoletani. Quattro i turni d'ingresso: 19, 19.40, 20.20 e 21, con biglietto unico valido per due persone.

San Valentino al Museo di Pietrarsa

Un San Valentino particolare anche al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, dove si terrà una serata con visite guidate, un percorso tra locomotive e cimeli scandito da storie d'amore che si conclude con un esclusivo aperitivo Caffè Bayard. Anche qui due i turni: uno alle 20 e uno alle 21.30 del 14 febbraio.

Caccia all'Amore al Mann

Anche il museo Archeologico nazionale di Napoli iniziative per San Valentino: mercoledì 14 febbraio (e in seconda battuta sabato 17 febbraio), sia alle 11 che alle 16.30, si potrà partecipare ad un gioco in coppia alla ricerca degli amori mitici nel Mann. I partecipanti attraverseranno le sezioni principali del Museo per individuare un "amore mitico" attraverso indizi, enigmi, indovinelli e altre prove da superare.

Vomero in Love

Infine, tra via Scarlatti e via Luca Giordano, l'appuntamento con "Vomero in Love": stand, spettacoli e cioccolata artigianale per gli innamorati fino al 14 febbraio. In questo caso non occorre né prenotazione né biglietto d'ingresso, trattandosi di un evento pubblico.