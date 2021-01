Tre pezzi o addirittura cinque pezzi al costo di un euro. Cinque snack che di solito dal tabaccaio o al supermercato costano un euro cadauno improvvisamente vengono, per pochi giorni, svenduti, per riempire la Calza della Befana il 6 gennaio. Com'è possibile? Qualcuno decide improvvisamente di iniziare "in perdita" vendendo sottocosto o c'è dell'altro?

Lo scorso anno Fanpage.it con una mini-inchiesta con telecamera nascosta aveva mostrato come dietro il mondo delle bancarelle dell'Epifania si nascondesse lavoro nero, evasione fiscale e spesso prodotti alimentari conservati e ceduti in spregio alle più elementari norme igenico- sanitarie.

Oggi emerge un nuovo video, girato in Campania, piuttosto inquietante che sarà allegato ad una interrogazione parlamentare del deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino. Il filmato mostra una persona intenta a rimuovere i talloncini con la data di scadenza («consumare entro») da un noto snack venduto nei supermercati, nelle tabaccherie, nei distributori e ovviamente presenza fissa nella Calza della Befana, ricca di dolciumi.

Una persona è intenta a fare questo lavoro e un'altra chiede il perché e con tono perentorio fa capire che non è d'accordo. «No, ma non succede niente…e poi io sono comandato, me lo ordinano», dice l'altro. Doveroso precisare ovviamente che l'azienda alimentare produttrice del noto snack in casi di questo genere è parte offesa.

Scrive il parlamentare campano, annunciando una interrogazione alla Camera: