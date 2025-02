video suggerito

Cosa cambia nella raccolta differenziata dei rifiuti a Napoli Cambia il calendario della raccolta differenziata porta a porta a Napoli, ma solo in alcune aree: Quartieri Spagnoli, Centro Antico, Quartiere San Giuseppe.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Da marzo cambia il modello di raccolta differenziata in tre aree di Napoli, per un totale di circa 80mila cittadini: si tratta dei Quartieri Spagnoli, il centro antico (zona Decumani) e quello commerciale (il quartiere San Giuseppe). Lo ha fatto sapere Palazzo San Giacomo: l nuovo modello prevede un unico calendario per la raccolta differenziata porta a porta comune a tutte le utenze, ma con "declinazioni ad hoc per le grandi attività commerciali presenti sul territorio", spiegano dal Comune. L'obiettivo è uniformare le zone e le diverse modalità di raccolta porta a porta per garantire maggiore efficienza del servizio, migliori risultati della differenziata e facilitare il controllo alle autorità competenti.

Dal 17 febbraio inizierà la distribuzione dei kit ai cittadini, poi ci saranno tre fasi diverse: dal 24 marzo, ai Quartieri Spagnoli (14.400 utenze domestiche e 1.900 attività commerciali); dal 28 aprile al Centro antico (14mila utenze domestiche e 1.800 attività commerciali); dal 26 maggio al Centro commerciale (1.900 utenze domestiche e 480 attività). Complessivamente verranno coinvolti circa 80.000 abitanti in riferimento a 30.300 utenze domestiche e 4.180 utenze di tipo commerciale.

Il nuovo calendario prevede, per le utenze domestiche:

lunedì: carta e cartone;

martedì: materiale non riciclabile;

mercoledì: rifiuti organici e bio compostabili;

giovedì: riposo

venerdì: rifiuti organici e bio compostabili;

sabato: materiale non riciclabile;

domenica: materiale non riciclabile;

Per quanto riguarda plastica e metalli, verranno raccolti in giorni diversi nei vari quartieri, vista la voluminosità della frazione.

Il nuovo calendario prevede, per gli esercizi commerciali:

per l’ umido dei ristoranti ritiri giornalieri tutte le sere;

ritiri giornalieri tutte le sere; ritiri di umido e vetro frequenti anche per i negozi di ortofrutta e i bar;

frequenti anche per i negozi di ortofrutta e i bar; ritiro di multimateriale tutte le sere per attività di ristorazione, bar e negozi di abbigliamento;

tutte le sere per attività di ristorazione, bar e negozi di abbigliamento; dal lunedì al sabato è previsto il ritiro di cartoni a chiusura serale.

"Vogliamo migliorare il decoro della città, ma soprattutto rendere omogena la modalità di raccolta in un territorio così variegato", ha spiegato l'assessore all'Igiene urbana, Vincenzo Santagada, che ha aggiunto: "Il piano è frutto di uno studio dettagliato del territorio e tiene in considerazione l'evoluzione delle aree interessate anche alla luce della forte presenza di flussi turistici".