Positivo al Coronavirus Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli e rappresentante degli enti camerali della Campania, ex consigliere comunale Pd, nonché padre di Bruna, recentemente riconfermata consigliere regionale della Campania alle ultime elezioni del 20 e 21 settembre scorso, nella lista democrat a sostegno di De Luca. A rivelare la positività al Coronavirus è lo stesso Fiola, che responsabilmente l'ha comunicato tramite il suo profilo social:

“Amici, buonasera – scrive Ciro Fiola – Nonostante le precauzioni, il Covid, questo nemico subdolo, ha colpito anche me. Sono a casa in isolamento, qualche linea di febbre e la voglia di vincere anche questa battaglia”. Poche righe, per avvertire anche chi magari negli ultimi giorni è stato in contatto stretto con il presidente della Camera di Commercio e potrà prendere i dovuti provvedimenti. Immediati gli attestati di stima, solidarietà e vicinanza da parte di amici, conoscenti e affiliati della Camera di Commercio di Napoli, che hanno fatto gli auguri di pronta guarigione al presidente dell'ente camerale.

La Camera di Commercio di Napoli, guidata da Ciro Fiola, è stata molto impegnata in questi mesi nella battaglia contro il Coronavirus, con aiuti e contributi a tutti i commercianti. Per iniziativa di Fiola è stato varato un piano di aiuti promozionali alle imprese in difficoltà a causa dell’emergenza COVID-19, con uno stanziamento di circa 50 milioni di euro alle imprese delle diverse filiere. Un ‘Piano strategico' della Camera di Commercio di Napoli per far ripartire l'economia. Fiola l'aveva annunciato a inizio luglio, con i bandi pubblicati durante l'estate fino a settembre, per dare "un segnale di fiducia e ripartenza che parte da Napoli per le nostre 340mila imprese".