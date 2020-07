Sono tutti negativi i 29 tamponi effettuati nel campo nomadi di Secondigliano: lo ha comunicato l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, che ha iniziato i controlli dopo la scoperta di una 17enne positiva che, nelle scorse ore, è stata anche trasferita al Policlinico Federico II di Napoli. Oltre a lei, erano risultati positivi due persone dello stesso nucleo familiare (il compagno ed uno zio) ed altre tre persone, tra cui un bimbo di cinque anni, tutte facenti parte come lei del medesimo campo.

Sono dunque sei gli attualmente positivi all'interno del campo di Secondigliano, che si trova nei pressi di via Circumvallazione Esterna: situazione al momento sotto controllo, senza zone rosse o limitazioni alla circolazione. Le persone attualmente positive sarebbero tutte asintomatiche, ad eccezione della giovane che invece è stata ricoverata al Policlinico Federico II. Ieri la stessa Asl Napoli 1 aveva invitato i residenti a non lasciare le proprie abitazioni, mentre i servizi sociali erano stati incaricati di portare generi alimentari e altri beni di prima necessità, oltre a mascherine. La 17enne incinta al settimo mese è stata scoperta come positiva al coronavirus dopo che era stata portata all'ospedale di Aversa per una febbre molto alta. Qui era risultata positiva al tampone e quindi trasferita nel reparto CoViD dedicato alle donne incinte del Policlinico Federico II, dove si trova attualmente ricoverata. Intanto, erano stati disposti i tamponi per tutti i suoi contatti, alcuni dei quali analizzati già ieri: questa mattina, invece, i risultati di altri 29 tamponi effettuati, che sono risultati tutti negativi.