in foto: Immagine di repertorio

Un nuovo dipendente positivo al Coronavirus in Anm. Si tratta di uno dei colleghi del bigliettaio dell'Infopoint della Funicolare Centrale risultato positivo al Covid alcuni giorni fa. Dei 10 colleghi sottoposti a tampone, perché avevano avuto contatti stretti con lui, solo uno è risultato positivo. In totale, secondo l'Anm, sono 12 gli attualmente positivi al Covid19, tra i dipendenti dell'azienda dei trasporti, dal 1 settembre scorso. A questi si aggiunge un vigilante della metropolitana Linea 1, della società di sicurezza esterna, positivo al Covid. E lunedì, 9 suoi colleghi andranno a fare il tampone. Altro monitoraggio Covid riguarda la società esterna Coopservice che si occupa delle pulizie, rifornimento e movimentazione a vuoto dei bus presso il deposito di via delle Puglie, dove un dipendente è stato sottoposto a tampone Covid. In questo caso, l'Anm ha chiesto alla ditta di conoscere l'esito, in virtù di un accordo sottoscritto per il Covid.

Usb: “Siamo preoccupati”

Dopo il caso del bigliettaio della Funicolare Centrale risultato positivo al tampone il 5 ottobre scorso, anche un collega sottoposto a tampone è risultato contagiato oggi. “Siamo molto preoccupati – dichiarano Adolfo Vallini e Marco Sansone, dell'Esecutivo Provinciale e Coordinamento Regionale Usb – per l'aumento dei casi di positività al Covid tra i dipendenti dell'Anm, tra il personale dell'indotto di pulizia e della vigilanza nelle stazioni.

Sono giorni che l'USB, congiuntamente ad altre Organizzazioni Sindacali chiedono al Management ANM, in ambito di comitato COVID-19, di effettuare una operazione verità sul numero dei contagi giornalieri e sulle procedure aziendali adottate per il tracciamento dei "contatti stretti", visto che sugli stessi ambienti di lavoro coesistono contemporaneamente dipendenti di Aziende diverse. Risposte che continuano a non arrivare, come restano disattesi gli annunciati test sierologici per tutto il personale. L'aumento generalizzato dei casi di contagio tra i lavoratori obbliga ad adottare azioni di rimedio a salvaguardia della salute pubblica ed a garanzia della continuità del servizio di trasporto cittadino. Inascoltate, infine, le nostre richieste di pulizia dei mezzi aziendali ad ogni cambio/fine turno del posto guida e delle postazioni di lavoro, come indicato anche dall'ASL territoriale a seguito delle nostre denunce”.