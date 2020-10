Nuova ordinanza anti-Covid del governatore della Campania Vincenzo De Luca: a partire da oggi e fino al 4 novembre 2020 sono state istituite le zone rosse del Comune di Orta di Atella e nel centro urbano del Comune di Marcianise, entrambi in provincia di Caserta. Si tratta di “ulteriori misure – spiega una nota dell'Unità di Crisi della Campania – per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. I residenti non potranno uscire dal perimetro delle zone rosse, né vi si potrà entrare dall'esterno. Nelle prossime ore saranno posti i new jersey e la segnaletica agli accessi. Chiusi gli uffici pubblici e i negozi, tranne quelli che vengono beni e generi di prima necessità, ma anche i servizi alla persona (come parrucchieri ed estetisti), pub e ristoranti (in questo caso ammesse solo consegne a domicilio). Per la cittadinanza è prevista la mappatura screening con i tamponi per il Coronavirus.

De Luca chiude Marcianise e Orta di Atella per Covid

Sono tre, quindi, al momento, i Comuni dichiarati zona rossa in Campania, dopo Arzano, arrivano anche Marcianise e Orta di Atella. La chiusura del Comune di Marcianise era stata già annunciata in mattinata dal sindaco neo-eletto Antonello Velardi. Nell'ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca numero 84 si legge- “Con decorrenza immediata e fino al 4 novembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Orta d'Atella (CE) nonché al territorio urbano del Comune di Marcianise (CE), con esclusione della zona industriale, sono disposte le seguenti misure:

divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti;

, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; sospensione delle attività commerciali , ivi comprese le attività di ristorazione ( bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili ), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020.

, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel citato allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie . Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva.

, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, . È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, nonché per lo svolgimento delle attività – anche lavorative – relative alle categorie merceologiche e ai servizi non sospesi, per il cui espletamento è consentito l’allontanamento dal territorio comunale, nei limiti strettamente necessari.

È fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dai territori come sopra individuati, da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari , del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 1., e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa.

, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 1., e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa. È disposta la chiusura delle strade secondarie , come individuate dal Comune di riferimento sentita la Prefettura competente. La ASL competente, d’intesa – ove necessario- con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno assicurano la sollecita effettuazione di screening , dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza.

, come individuate dal Comune di riferimento sentita la Prefettura competente. La ASL competente, d’intesa – ove necessario- con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno assicurano la sollecita , dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Per chi viola la zona rossa sono previste pesanti sanzioni, come la multa da 400 fino a 3mila euro, in caso di recidiva.

"Aumento contagi a Marcianise del 448%, a Orta di Atella dell'800%"

La decisione di istituire la zona rossa è arrivata dopo la riunione del 25 ottobre 2020 dell’Unità di Crisi regionale nella quale è stato condiviso che “sulla base dei dati analitici registrati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Caserta, nelle aree ricadenti nel territorio di Orta d'Atella (CE) e territorio urbano di Marcianise (CE) si registrano aumenti dei contagi in misura esponenziale, per cui occorre adottare con immediatezza misure restrittive volte a contenere la diffusione del contagio, nel senso proposto dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente, e in analogia a quanto recentemente disposto per il Comune di Arzano”.

Una scelta arrivata a seguito delle note del 24 ottobre 2020, con le quali il Dipartimento di prevenzione dell'ASL di Caserta ha comunicato che: ‘La situazione epidemiologica COVID-19 nel Comune di Marcianise fino a 3 settimane fa (02/10/2020) era caratterizzata da 52 casi COVID-19 positivi. Nelle successive 3 settimane si è manifestato un incremento pari al 448%, portando a 233 il numero di casi COVID-19 positivi, con un tasso di incidenza pari a 5,90 per mille abitanti. Tanto premesso, a parere di questo Dipartimento di Prevenzione, si rendono necessarie misure restrittive per il solo centro urbano del Comune di Marcianise”, e che "la situazione epidemiologica COVID-19 nel Comune di Orta di Atella fino a 3 settimane fa (02/10/2020) era caratterizzata da 25 casi COVID-19 positivi. Nelle successive 3 settimane si è manifestato un incremento pari al 800%, portando a 200 il numero di casi COVID-19 positivi, con un tasso di incidenza pari a 7,32 per mille abitanti. Tanto premesso, a parere di questo Dipartimento di Prevenzione, si rendono necessarie misure restrittive per il territorio del Comune di Orta di Atella".