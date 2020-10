Coronavirus Campania, ordinanza di De Luca: misure anti-Covid prorogate al 13 novembre

Nuova ordinanza numero 81 del governatore Vincenzo De Luca: prorogate tutte le norme anti-Covid 19 attualmente presenti in Campania fino al 13 novembre prossimo. Ad eccezione della chiusura delle attività in presenza nelle scuole, con didattica a distanza, che resta al momento fissata fino al 30 ottobre prossimo, ma per la quale si attende un’ordinanza ad hoc che dovrebbe arrivare nella giornata di domani.