Sono 2.519 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Campania: dopo i 2.385 casi di ieri (precedente record di nuovi casi nel 2021) e con un tasso di positività stabile al 10%, quest'oggi il rapporto tra tamponi analizzati e tamponi risultati positivi è pari all'11,23% complessivo, di nuovo in aumento. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 22.416, di cui 4.150 rapidi antigenici: da questi ultimi sono emersi 467 dei 2.519 nuovi casi riscontrati. I restanti, tutti positivi a tampone molecolare, si dividono tra i 171 sintomatici ed i 1.881 asintomatici.

Sono invece 11 i nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore in Campania: il totale sale così a 4.259 da inizio pandemia. I guariti del giorno sono invece 1.779, che portano il totale a 184.883 da un anno a questa parte. Aumentano anche i ricoveri: in terapia intensiva negli ospedali della Campania ci sono 144 persone, che si aggiungono alle 1.294 ricoverate nei reparti di degenza ordinaria. Complessivamente, da inizio pandemia, sono 262.843 i casi di Coronavirus da inizio pandemia in Campania, di cui 5.539 emersi dai tamponi antigenici rapidi, a fronte di 2.888.348 tamponi analizzati (di cui 98.937 rapidi antigenici).

Preoccupa intanto la situazione nelle scuole: dopo i 58 casi riscontrati ieri nella sola Napoli (45 studenti, 11 docenti e 2 membri del personale non docente), quest'oggi il presidente della Campania ha deciso di richiudere le scuole: si torna, dunque, alla didattica a distanza in tutta la regione per "l'alto rischio a causa delle varianti del Covid. Non è possibile", ha spiegato De Luca in diretta su Facebook, "andare avanti cosi, dobbiamo prima vaccinare il personale scolastico a marzo e poi penseremo come e quando riaprire".