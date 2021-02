Coronavirus Campania, oggi 2.385 contagi e 29 morti: bollettino di giovedì 25 febbraio

Sono 2.385 i nuovi casi di coronavirus in Campania: il numero più alto del 2021. Altri 29 i morti registrati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività resta al 10% in regione: il doppio della media nazionale. Intanto a Scafati da oggi è in vigore un mini-lockdown. Anche a Cetara scatta la serrata. E altri comuni valutano le stesse misure.