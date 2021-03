Sono 2.196 i nuovi casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore: lo ha comunicato l'unità di Crisi della Protezione Civile regionale nel consueto bollettino pubblicato nel pomeriggio. Sono stati 22.090 i tamponi analizzati (di cui 1.169 test antigenici), con un tasso di positività che dunque è del 9,94%: negli ultimi giorni, il rapporto è rimasto stabile attorno al 10%, più alto di almeno tre punti percentuali rispetto alla media nazionale, che invece si attesta attorno al 7% circa. I dati sui nuovi positivi ed i tamponi analizzati si riferiscono ai soli tamponi molecolari. Da ieri, infatti, i tamponi antigenici rapidi non vengono più conteggiati nel bollettino della Regione Campania.

Si registrano inoltre 28 nuovi decessi, che portano il totale a 4.871 vittime di Coronavirus da inizio pandemia. I guariti del giorno sono 1.611, con un numero di negativizzati totali che invece sono 211.416 in tutto. Crescono ancora i ricoveri: in terapia intensiva ci sono 161 persone, mentre nei reparti di degenza ordinaria degli ospedali della Campania ci sono 1.575 persone ricoverate con il Coronavirus, per un totale di 1.736 ricoverati totali.

Intanto, la Campania si prepara a restare in zona rossa Covid almeno fino al 6 aprile: prorogata quindi l'ordinanza in scadenza, presumibilmente per altre due settimane. I dati del monitoraggio settimanale dell'Iss, infatti, indicavano ancora numeri da rischio molto alto in Campania. Si attende la comunicazione ufficiale da parte del ministero della Salute, sebbene sulla conferma della zona rossa non appaiano esserci più dubbi.