Sono 2.046 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 15.260 tamponi analizzati (di cui 2.625 antigenici) nelle ultime 24 ore. Di questi 420 casi identificati da test antigenici rapidi. Il tasso di positività, cioè il numero di positivi sui tamponi analizzati, è del 13,40%, più alto rispetto a quello registrato ieri che era di 12,96% e domenica del 10,5% circa. Si registrano purtroppo anche 36 morti per Covid19, di cui 7 deceduti nelle ultime 48 ore, 29 deceduti in precedenza ma registrati ieri​. Mentre sono 678 i guariti del giorno. Questi i dati del bollettino dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid19 in Campania, diffusi oggi, 1 marzo 2021, e relativi alle ultime 24 ore. Su 2.046 nuovi contagiati, 1.515 risultano asintomatici, e 111 presentano invece sintomi (Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare).

La Campania, con un Rt pari a 1.04, in base all'ultima classificazione per rischio resta zona arancione Covid. Nel complesso, salgono a 271.561 i positivi al Coronavirus in Campania dall'inizio della pandemia, un anno fa. Di questi, 6.627 identificati tramite test antigenici rapidi. Mentre i tamponi totali analizzati sono stati 2.965.331, di cui 111.845 da test antigenici. Il totale dei deceduti per Covid 19 è di 4.334 persone. Mentre sono 187.942 i guariti totali. Ieri il Tar Campania ha respinto il ricorso dei comitati No DaD contro l'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado da oggi fino al 14 marzo.

Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 133

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.360

** Posti letto Covid e Offerta privata.