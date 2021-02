Sono 1.202 (di cui 82 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania, a fronte di 11.097 (di cui 1.169 antigenici) tamponi analizzati: questi i dati pubblicati nel bollettino quotidiano, aggiornato a oggi, lunedì 22 febbraio e diramato dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale. Nelle ultime 24 ore si registrano in Campania purtroppo anche 21 nuovi decessi (12 deceduti nelle ultime 48 ore, 9 deceduti in precedenza ma registrati ieri​, in totale 4.141), mentre è alto, per fortuna, il numero dei guariti, che superano i nuovi casi e sono 1.223 (in totale 178.925). Complessivamente, dall'inizio della pandemia di Coronavirus, in Campania sono 254.318 (di cui 4.163 antigenici) le persone risultate positive, mentre sono 2.805.856 (di cui 83.113 antigenici)​ i tamponi analizzati.

Diminuisce leggermente, oggi, il numero delle persone positive, come cala drasticamente però anche il numero di tamponi analizzati: di conseguenza, si registra un aumento dell'indice di positività, il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati, che oggi sale sopra il 10% (10,83). Si registra anche un aumento, purtroppo, delle persone ricoverate in ospedale rispetto a ieri: +5 in terapia intensiva e +19 nei reparti di degenza ordinaria Covid. Questi i numeri aggiornati ad oggi dei posti disponibili e occupati negli ospedali campani: