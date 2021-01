Sono 1.175 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Campania: ieri erano stati 1.313 su circa 16mila tamponi. Questi i dati comunicati dall'Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale della Campania. Curva del contagio, dunque, che resta ancora in lieve aumento già da diversi giorni. Nel dettaglio, si tratta di 1.175 positivi di cui 105 identificati da testa antigenici rapidi. Tra i positivi emersi dai tamponi molecolari, sono 999 gli asintomatici, con 71 sintomatici. Complessivamente sono stati analizzati 14.380 tamponi, di cui 2.021 antigenici rapidi.

Aumentano anche i decessi: sono 21 i morti per CoViD-19 registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 3.725 complessivi. I guariti del giorno sono 3.101, con il numero totale di guariti che sale così a 154.051 da inizio pandemia. Nei reparti di terapia intensiva della Campania ci sono ad oggi 95 persone ricoverate, che si aggiungono ai 1.425 dei reparti ordinari. In totale, da inizio pandemia ci sono stati 219.418 casi totali di CoViD-19 in Campania, con 2.397.782 tamponi totali analizzati.

Ieri intanto sono stati pubblicati dalla Fondazione GIMBE riferiti alla settimana dal 20 al 26 gennaio: dati che certificano il lieve aumento della curva del contagio da Coronavirus in Campania, mentre per ora regge bene la percentuale di posti letto occupati negli ospedali. Male invece il dato inerenti i vaccini: il 69% è stato somministrato a personale sanitario o sociosanitario, mentre appena il 3% degli anziani ospiti delle Residenze Sanitarie Assistite della Campania ha ricevuto il vaccino. Il restante 28% che lo ha ricevuto non rientra né tra i primi né tra i secondi.