Oggi lieve calo dei positivi in Campania, ma anche dei tamponi processati: i nuovi casi, emersi nelle ultime 24 ore, sono 2.716, come reso noto dall'ultimo bollettino diramato dall'Unità di Crisi regionale; i nuovi contagi sono emersi dall'analisi di 14.290 tamponi. In Campania sale così a 92.755 il numero complessivo dei contagiati dal Sars-Cov-2 dall'inizio dell'emergenza sanitaria, mentre sono 1.153.786 i tamponi analizzati complessivamente. Nelle ultime 24 ore si segnalano purtroppo anche 18 decessi, che fanno salire il computo totale dei morti causati dal Coronavirus in Campania a 862; sono invece, fortunatamente, 790 i guariti (totale 17.665).

La situazione degli ospedali in Campania

Ecco di seguito i numeri che mostrano l'andamento della pandemia di Coronavirus in Campania in relazione ai posti letto disponibili negli ospedali del territorio:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 590

Posti letto di terapia intensiva occupati: 193

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 2.061

La Campania potrebbe diventare presto zona arancione o rossa

Intanto, nelle prossime ore, l'Istituto superiore di sanità e il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute, già riunitisi nella giornata di ieri, dovrebbero decidere il destino della Campania: si deciderà, cioè, se la regione passerà dalla zona gialla a quella arancione o addirittura rossa. Naturalmente, il Governo potrebbe decidere anche di lasciare la Campania in zona gialla. Ieri, 5 regioni sono state "declassate" da zona gialla a zona arancione: si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana. Iss e Cts si sono presi però tutta la giornata odierna per valutare più approfonditamente i dati della Campania.