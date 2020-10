La Campania si conferma la Regione italiana con più contagi in un giorno, confermando il forte aumento dei contagi che si è registrato nelle ultime settimane: sono 431 i nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore, su 4.867 tamponi analizzati, pochi rispetto alla media nazionale e anche rispetto a quanto fatto nei laboratori regionali negli ultimi giorni. In totale, dall'inizio della pandemia, sono 14.768 le persone che sono risultate positive al Coronavirus in Campania, mentre sono 632.399 i tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto ha reso noto l'Unità di Crisi regionale nell'ultimo aggiornamento diramato, sono 121 le persone guarite, che portano il totale a 6.593. Si registra, purtroppo, anche un morto; il numero complessivo dei decessi in Campania dall'inizio dell'emergenza sanitaria è di 466 persone morte a causa del virus.

Covid, nuova ordinanza della Regione Campania: bar e ristoranti chiusi alle 23

Nella giornata di ieri, anticipando anche il nuovo Dpcm del governo (che non è ancora ufficialmente stato annunciato), il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha emanato una nuova ordinanza, la numero 77 per la precisione, con la quale impone altre restrizioni alla movida, sancendo la chiusura di bar, ristoranti e simili alle ore 23 nel corso della settimana e alle 24 per quanto riguarda il weekend. "Con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dei provvedimenti statali è fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell’attività dalle ore 23 alle ore 6 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24 alle ore 6 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato" si legge nell'ordinanza.

Coronavirus, i numeri in Campania: guariti, decessi e positivi