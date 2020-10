Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in Campania: nelle ultime 24 ore si registra un nuovo record per quanto riguarda i contagi registrati in un giorni. Sono ben 401, infatti, i nuovi positivi, a fronte di 7.498 tamponi analizzati: nelle ultime 24 ore, dunque, la Campania è la regione che ha fatto registrare il maggior numero di nuovi casi (seguono la Lombardia con 393 nuovi contagi, il Piemonte con 279 casi). Complessivamente, sono 13.925 le persone contagiate dal Coronavirus in Campania dall'inizio della pandemia, a fronte di 620.282 tamponi analizzati nei laboratori regionali. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si sono registrati anche 103 nuovi guariti: il totale, dall'inizio della pandemia, è di 6.418 persone guarite. Infine, si registra anche un decesso, che porta il numero complessivo a 465 persone decedute.

Le parole di De Luca

"Abbiamo registrato numeri elevati in particolare nell'ultima settimana, ma la differenza rispetto a qualche mese fa è che il 98% dei positivi che registriamo sono asintomatici, non hanno cioè alcun problema né di respirazione o tosse e febbre, e abbiamo anche un ridotto numero di arrivi nelle terapie intensive. Il dato di oggi presenta numeri elevati ma, ad oggi, una carica virale, un'aggressività del Covid molto minore rispetto a 6 mesi fa. Non è un dato che è scontato rimanga nelle prossime settimane, ma ad oggi il dato è questo" ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto aggiornamento settimanale sull'andamento della pandemia sul territorio.

Coronavirus, i numeri in Campania: guariti, decessi e positivi