Nuovo aumento dei contagi in Campania: sono 392 nuovi positivi al coronavirus. Lo ha annunciato, in diretta su Facebook, il governatore Vincenzo De Luca, anticipando i dati che come di consueto sono stati poi diffusi nel primo pomeriggio dall'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania e da quella nazionale subito dopo. Nella giornata di ieri sono stati analizzati 8.482 tamponi (in totale 612.784), mentre il numero totale dei contagiati in Campania sale a 13.524 persone. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 42 guariti, e si conta un nuovo decesso, inizialmente non conteggiato dalla Regione Campania e poi aggiunto successivamente. Alle ore 17, come di consueto, sarà diramato il bollettino coi contagi giornalieri redatto dall'unità di crisi della Regione Campania.

De Luca: "Numeri alti ma carica virale bassa"

"Oggi abbiamo 392 positivi, con un tasso di positivi del 4,6%", ha spiegato nel consueto appuntamento con la conferenza via internet (come sempre in solitaria, senza stampa né altro contraddittorio) del venerdì Vincenzo De Luca, "abbiamo registrato numeri elevati in particolare nell'ultima settimana, ma la differenza rispetto a qualche mese fa è che il 98% dei positivi che registriamo sono asintomatici, non hanno cioè alcun problema né di respirazione o tosse e febbre, e abbiamo anche un ridotto numero di arrivi nelle terapie intensive. Il dato di oggi presenta numeri elevati ma, ad oggi, una carica virale, un'aggressività del Covid molto minore rispetto a 6 mesi fa. Non è un dato che è scontato rimanga nelle prossime settimane, ma ad oggi il dato è questo", ha concluso De Luca.

Coronavirus, i numeri in Campania: guariti, decessi e positivi

Tornano ad aumentare anche i ricoveri: sono 19 i nuovi ospedalizzati in Campania, che portano il totale a 478 persone nei Covid Center della Campania. Oltre seimila le persone in isolamento domiciliare, con un totale di attualmente positivi vicino a quota settemila. Con 42 nuovi guariti, sono 6.315 i totalmente guariti dal coronavirus, mentre i decessi salgono a 464. Questo il riepilogo complessivo: