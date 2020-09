Il Coronavirus in Campania sta subendo una nuova impennata di contagi : ieri il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha fornito i dati elaborati dall' Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19. In pratica entro il 21 ottobre stando così le cose, cioè se non si abbasserà la progressione di contagi in Campania avremo +5.000 infetti Covid sul territorio, una impennata di complessa se non difficile gestione. Non solo: gli ospedalizzati passeranno dai circa 370 totali di oggi a oltre 500. Il presidente della Regione che tre giorni fa ha disposto l'obbligo di mascherina in strada in Campania per tutto il giorno ha minacciato "se continua così chiudo di nuovo tutto", alludendo nemmeno tanto velatamente ad un nuovo lockdown in Campania, ovvero ad un blocco della mobilità tra la Campania e le altre regioni e all'obbligo di quarantena e tampone per chi viene da fuori.

in foto: La proiezione Contagi Covid in Campania al 21 ottobre

Durante la sua tradizionale diretta Facebook di fine settimana, Vincenzo De Luca ha anche mostrato un'altra proiezione, fino a dicembre 2020 che mostra una impennata esponenziale – nella peggiore delle ipotesi – dei contagi. Sappiamo di certo al momento che la Campania si sta attestando sui 150-200 positivi al tampone al giorno (ieri 25 settembre 253 positivi su 7.579 tamponi). Il problema non è solo la scarsa capacità di posti d'ospedale per fronteggiare una pandemia con oltre mille ospedalizzati contemporanei , ma al momento anche assicurare più tamponi: De Luca aveva promesso a inizio settembre 10-12mila tamponi al giorno, tuttavia al momento le strutture regionali ne producono e processano meno della metà. Tra le vittime del Covid, ieri una persona nota a molti: si tratta di Alì Oraney, punto storico di riferimento della comunità di Palestina a Napoli.