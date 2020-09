Il Coronavirus in Campania corre ancora: i contagi non si fermano. I numeri non sono paragonabili in termini assoluti e in termini di relazione col numero di tamponi alle percentuali della fase acuta, quella che portò al lockdown della scorsa primavera, ma non si può far finta di nulla. Ieri, 19 settembre, il bollettino della Regione Campania riportava 149 nuovi positivi al tampone Covid-19 in Campania su 5.515 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore.

Dall'inizio della pandemia sono guarite 5.060 persone e ci sono stati 456 decessi (con 40 guariti ed un decesso registrati nelle ultime 24 ore), mentre i contagiati totali dall'inizio della pandemia sfondano quota diecimila, attestandosi a 10.089 casi. Nell'ultima giornata di analisi sono stati elaborati 5.515 tamponi (complessivamente 532.983). Sale anche il numero dei ricoverati: negli ospedali e nelle strutture Covid campane risultano 327 persone ricoverate con sintomi e 19 in Terapia Intensiva; i pazienti in isolamento domiciliare fiduciario, infine, sono 4.227.

I numeri non possono non preoccupare anche in vista dell'inverno e della riapertura delle scuole in Campania prevista per il 24 settembre.