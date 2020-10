Non accenna a diminuire la curva del contagio in Campania, anzi. Nelle ultime ore, come reso noto dall'Unità di Crisi regionale, si è assistito al numero più alto di positivi che si sia mai registrato dall'inizio della pandemia di Coronavirus: 390. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 8.311 tamponi: sale dunque a 13.132 il numero delle persone contagiate dal Coronavirus in Campania dall'inizio dell'emergenza sanitaria, mentre il computo totale dei tamponi effettuati ed analizzati nei laboratori regionali sale a 604.302. Nelle ultime ore, inoltre, si sono registrati anche 107 guariti, che fanno salire il numero totale delle persone che hanno sconfitto il Sars-Cov-2 in Campania a 6.273. Infine, non si registrano per fortuna nuovi decessi: il totale delle persone morte a causa del Coronavirus è di 463.

Ordinanza contro la movida. De Luca: "Con la prossima ordinanza chiudo tutto"

Intanto, a fronte dell'aumento esponenziale dei casi in Campania, l'amministrazione regionale ha emanato una ordinanza – valida fino al 7 ottobre – con la quale si limita notevolmente la cosiddetta movida, vietando la vendita da asporto di alcolici dopo le 22. Restrizioni anche a cerimonie pubbliche e feste private, come matrimoni e lauree, con il numero massimo degli invitati fissato a 20 persone. Intervenuto nel corso della trasmissione televisiva di Rai Uno "Porta a Porta", il governatore campano Vincenzo De Luca ha dichiarato che la prossima ordinanza sarà quella con la quale disporrà il lockdown in Campania, se i contagi non dovessero accennare a diminuire.

Coronavirus, i numeri in Campania: guariti, decessi e positivi