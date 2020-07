Ci sono 15 nuovi casi di positività al coronavirus in Campania: questi i risultati emersi dalle analisi di altri 1.561 tamponi effettuati ieri, sabato 18 luglio. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Regione Campania nel solito bollettino delle 17, che si riferisce dunque ai casi emersi nelle 24 ore precedenti. Complessivamente, il numero dei contagiati dall'inizio dell'epidemia in Campania sale a 4.818, avvicinandosi dunque a quota cinquemila totali, a fronte di 310.851 tamponi analizzati. Nelle ultime 48 ore, il numero di nuovi casi sale così a 27, una cifra che in Campania non si raggiungeva in così poco tempo da diverse settimane.

I mini focolai attivi in quattro province

Se la provincia di Benevento rimane l'unica che, dal 27 giugno, ha fatto registrare quota zero sui casi ancora attivi, nelle altre c'è timore per mini-focolai emersi per caso nelle ultime settimana. Resta sotto controllo la situazione a Mondragone, nel Casertano, dove il numero totale dei contagiati dopo la scoperta del focolaio nei palazzi ex Cirio è di poco più di novanta persone complessive. Appare sotto controllo anche quello della valle del Serinese, ad Avellino, e quello del quartiere Carmine di Salerno. L'ultimo mini-focolaio emerso in questi giorni, in ordine temporale, è quello all'interno del campo rom di Secondigliano, a Napoli: sono sei i positivi, ma sono in corso ulteriori accertamenti per far emergere eventuali casi asintomatici.

Coronavirus in Campania: guariti, decessi e ricoveri

Sono 44 le persone ricoverate con sintomi da coronavirus in Campania, cui si aggiunge una persona ricoverata in intensiva. Numeri stabili a differenza delle persone in isolamento domiciliare, venti in più rispetto alle 24 ore precedenti. Non ci sono nuovi guariti né decessi. Questi i dati aggiornati alle 17 di sabato 18 luglio, come comunicato dalla Protezione Civile Nazionale: