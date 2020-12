Si registrano 691 nuovi casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 9.662 tamponi analizzati: questi i dati diffusi nel bollettino odierno dell'Unità di Crisi regionale sull'andamento della pandemia in Campania. Il trend si mantiene dunque stabile e in discesa, ma il numero dei morti resta comunque alto: sono 28 i decessi che si sono registrati in Campania nelle ultime ore (6 deceduti nelle ultime 48 ore e 22 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Fortunatamente, resta incoraggiante, come da molti giorni a questa parte ormai, il numero delle persone guarite, che come si vede nell'ultimo bollettino sono state 1.097. In totale, dall'inizio della pandemia di Coronavirus, in Campania sono 181.259 le persone contagiate su 1.917.679 tamponi analizzati.

Come accade quotidianamente ormai da qualche mese, nel bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania viene indicata anche la situazione degli ospedali del territorio, sui quali la pressione, dopo le varie misure restrittive adottate, è migliorata di gran lunga. Ecco i dati di oggi relativi alla occupazione dei posti letto nei reparti di terapia intensiva e in quelli di degenza ordinaria Covid:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 120

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata)

Posti letto di degenza occupati: 1.571

In Campania, nonostante dal 20 al 23 dicembre il Governo avesse previsto la zona gialla, restano regole e norme comportamentali della zona arancione. Da oggi, inoltre, come deciso da Palazzo Chigi, entra in vigore il divieto di spostamenti tra regioni. A partire dal 24 dicembre, e fino al 6 gennaio, su tutto il territorio nazionale parte la zona rossa, intervallata da alcuni giorni feriali di zona arancione.