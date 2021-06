Il bollettino ordinario di oggi, 19 giugno 2021 per la Campania riferisce di 139 nuovi positivi di cui 56 sintomatici. I tamponi effettuati sono 8.336 (circa 7100 gli antigenici). Quattro i morti, deceduti nelle ultime 48 ore.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 20

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 296

* Posti letto Covid e Offerta privata.

Domani sarà l'ultima giornata della Campania in zona gialla: da lunedì 21 giugno la Campania sarà in zona bianca come gran parte d'Italia. Anche il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha rettificato la sua mappa sull'incidenza del Covid e il tasso di contagi in Europa pubblicata ieri con riferimento alle raccomandazioni sulle restrizioni di viaggio adottate il 14 giugno dal Consiglio Ue, inserendo la nostra regione fra quelle di minino rischio covid.