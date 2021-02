Sono 1.575 (di cui 135 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi di Coronavirus in Campania, a fronte di 20.469 (di cui 2.427 antigenici) tamponi analizzati: sono questi i dati relativi all'andamento della pandemia di Coronavirus in Campania, aggiornati a oggi, mercoledì 17 febbraio, e resi noti dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale. Nelle ultime 24 ore, in Campania, si registrano anche 14 nuovi decessi (8 deceduti nelle ultime 48 ore, 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri​; in totale 4.053), mentre sono 862 le persone guarite (172.860 dall'inizio della pandemia). È ormai un anno che il Coronavirus ha fatto la sua apparizione in Campania: in totale, sono 246.592 (di cui 3.387 antigenici) le persone risultate positive, mentre sono 2.714.018 (di cui 69.674 antigenici) i tamponi analizzati.

Resta dunque stabile, ma purtroppo non in diminuzione, la curva del contagio, così come è stabile il tasso di positività, vale a dire il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati, che si mantiene al di sotto del 10% (oggi al 7,69%). Stabili anche i numeri relativi ai ricoveri negli ospedali della Campania. Come accade ormai da mesi, nel bollettino reso noto quotidianamente dall'Unità di Crisi regionale vengono riportati anche i dati relativi ai posti occupati e quelli disponibili nei reparti di degenza ordinaria e in quelli di terapia intensiva della Regione. Ecco, di seguito, riportati i dati contenuti nel bollettino odierno: