Sono 1.169 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 10.007 tamponi molecolari, con un tasso di positività dell'11,68%, cioè il rapporto tra positivi e tamponi effettuati. Di questi 459 sono sintomatici, mentre altri 710 non presentano sintomi. Ai tamponi molecolari si aggiungono anche 1.406 test antigenici, ossia tamponi rapidi, effettuati. Si registrano purtroppo anche altri 54 decessi per Covid (di cui, 31 deceduti nelle ultime 48 ore, 23 deceduti in precedenza ma registrati ieri), che portano il numero di morti totali dall'inizio della pandemia a 5.261. Sono 2.244 invece i guariti del giorno, mentre il totale dei guariti sale a quota 232.906. Questi i dati del bollettino dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid19 della Campania, pubblicato oggi 29 marzo 2021 e relativi ai dati aggiornati alla mezzanotte di ieri.

Report posti letto su base regionale:

Per quanto riguarda il livello di occupazione dei posti letto Covid in Campania, si registra un aumento sia per le occupazioni in degenza ordinaria (+9 posti occupati rispetto a ieri) che di quelli in terapia intensiva (+4 posti occupati). Di seguito il report dei posti letto occupati:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 169 (+4)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata)

Posti letto di degenza occupati: 1.601 (+9)

Per quanto attiene, invece, i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 29 marzo 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 554.488 cittadini. Di questi 242.020 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 796.508.