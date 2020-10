Ordinanza Covid a Somma Vesuviana: il sindaco chiude tutte le scuole e i cimiteri. Divieto assoluto di assembramenti all'aperto e al chiuso. Stop anche ai circoli ludici e ricreativi. Sono alcuni dei provvedimenti contenuti in un'ordinanza a firma di Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, Comune in provincia di Napoli, dove si sono registrati 90 nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Dati che portano il totale dei positivi attualmente attivi nel comune del vesuviano a 310.

Il sindaco: "Divieto di assembramenti al chiuso e all'aperto"

L'ordinanza è stata decisa dopo un lungo confronto con le forze politiche cittadine, alle quali Di Sarno ha spiegato di aver già scritto al Prefetto, all'Unità di Crisi per l'emergenza Covid19 ed al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ai quali ha chiesto di istituire a Somma Vesuviana il presidio fisso dell'Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) e aumentare le Forze dell'Ordine sul territorio. "Pochi minuti fa – spiega il sindaco Salvatore Di Sarno – ho firmato l'ordinanza che prevede il divieto di ogni forma di aggregazione e o riunioni, al chiuso e all'aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano non in forma statica. Le stesse saranno limitate a familiari stretti. Ho disposto inoltre la chiusura immediata, e fino a data da destinarsi, del cimitero, salvo apertura per operazioni indifferibili, e la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado fino a data da destinarsi. Sospensione del mercato settimanale e chiusura e divieto assoluto di accesso a parchi e giardini pubblici. Inoltre sospensione delle attività di circoli ludici e ricreativi. Tali provvedimenti sono frutto di un confronto maturato con tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione, che ringrazio". Il sindaco ha annunciato "tolleranza zero nei confronti di tutti cittadini che non rispetteranno le norme di sicurezza sanitaria".