Aumentano ancora i positivi al Coronavirus in provincia di Benevento. Sono 20 i contagiati Covid19 nelle ultime 24 ore, per un totale di 197 positivi attivi, secondo i dati Asl. A Montesarchio ha chiuso la sede dell'Asl, dove sono stati riscontrati 3 dipendenti positivi, così come l'ufficio postale di via Cervinara, dove c'è invece un positivo. Già partite le operazioni di sanificazione, ma resta la preoccupazione. A Benevento città i positivi arrivi sono arrivati a 69.

Il sindaco di Montesarchio: "Situazione sotto controllo"

Invita alla calma il sindaco di Montesarchio, Franco Damiano: "Vista la delicatezza del momento invito tutti alla massima collaborazione: è interesse di tutti fronteggiare questa fase difficile al meglio. Più volte ho fatto appello alla responsabilità, un appello che deve riguardare tutti: cittadini, negozianti, medici, amministratori e anche la stampa. Vanno applicati i protocolli di legge, ma anche il buonsenso per evitare di creare fastidiosissime battute di caccia agli untori e allarmismi che portano panico. La preoccupazione è giusta, giustificata: il panico no è oltremodo deleterio, diffonderlo è peggio. Tra i miei doveri di sindaco c'è, anche, quello di informare e illustrare la situazione ai cittadini: non ho alcuna intenzione di non ottemperarvi, né di celare alcunché. Per questo è del tutto inutile sia vaticinare complotti sia polemizzare ogni qual volta viene divulgata una informazione".

"Nella tarda serata di ieri – conclude – mi è stato comunicato, evidentemente dopo altri, di 3 positività di operatori della sede Asl sita nel nostro territorio: sono in costante contatto con i vertici, sia locali che provinciali, che hanno optato per la chiusura degli uffici per sanificazione. Medici. infermieri e impiegati che hanno avuto contatto con i positivi sono in quarantena e si stanno sottoponendo ai tamponi, col cerchio dei contratti stetti che mi risulta ricostruito o quasi completamente ricostruito. Per uscire da una situazione difficile serve una responsabile collaborazione di tutti: non le corse all'annuncio, non i sensazionalismi, non le battute di caccia agli untori".