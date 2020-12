in foto: immagine di repertorio

Sorpresi in strada durante il coprifuoco, alla vista dei carabinieri tentano la fuga lanciando anche sassi contro le forze dell'ordine. Ma in sei vengono raggiunti, identificati e quindi denunciati dai militari dell'Arma. La vicenda è accaduta stanotte nella periferia orientale di Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Protagonisti una decina circa di ragazzi tra i 15 ed i 21 anni, tutti incensurati: sei di loro sono stati raggiunti a piedi dopo un breve inseguimento, gli altri sono riusciti a dileguarsi.

Accade su via Ravello, nel cuore del Rione Villa di San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli una volta "cintura industriale" che faceva da confine tra la provincia partenopea ed il capoluogo. In piena notte, durante il coprifuoco imposto dalle normative anti Covid, una volante dei carabinieri di Poggioreale impegnata nel controllo del territorio ha sorpreso una decina di ragazzi in un assembramento, già di per sé non consentito oltre che in fascia oraria in cui è vietato circolare senza valido e giustificato motivo.

Alla vista dei militari dell'Arma, il gruppo ha tentato di disperdersi per non incappare in multe salate: e per farlo non hanno esitato a ricorrere al lancio di sassi verso la volante stessa dei carabinieri, riuscendo anche a scheggiarne il parabrezza. Nessuna conseguenza fisica per gli agenti, che li hanno inseguiti e poco dopo sono riusciti a bloccarne sei: sono tutti ragazzi di San Giovanni a Teduccio tra i 15 ed i 21 anni, incensurati (solo uno di loro è risultato schedato per guida senza patente). Dopo l'identificazione, per loro è scattata la denuncia a piede libero per i reati danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e violazione delle norme anti Covid.