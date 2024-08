video suggerito

Coppia litiga in strada, 46enne interviene per difendere la donna: accoltellato al collo È accaduto a Pontecagnano, nella provincia di Salerno, dove un uomo di 27 anni è stato arrestato per tentato omicidio; il 46enne è stato ricoverato in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Mattinata di follia quella di oggi, Ferragosto, a Pontecagnano Faiano, nella provincia di Salerno, dove un giovane di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, dopo aver colpito con una coltellata al collo un uomo di 46 anni. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 27enne – originario dell'Ucraina – questa mattina avrebbe litigato per strada con la fidanzata; il 46enne – originario del Marocco – ha assistito alla lite e si è frapposto tra il 27enne e la donna, ricevendo un fendente al collo.

Il 46enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato ricoverato: da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Pontecagnano, che hanno rintracciato il 27enne in piazza Sabbato e lo hanno arrestato per tentato omicidio: per il giovane si sono aperte le porte del carcere salernitano di Fuorni.