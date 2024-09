video suggerito

Convention Fdi, via Sangiuliano c'è Cirielli. Che pensa alla candidatura a presidente della Regione Campania Il disastro Sangiuliano accelera il cambio di strategia in Fratelli d'Italia. Edmondo Cirielli, l'uomo del Principato di Salerno potrebbe farsi avanti a breve per le Regionali 2025 in Campania.

Gennaro Sangiuliano ed Edmondo Cirielli

La decisione era pressoché scontata: alla convention campana di Fratelli d'Italia, in programma venerdì 13 e sabato 14 ad Avellino, il nome di Gennaro Sangiuliano è stato depennato. L'ex ministro della Cultura avrebbe dovuto tenere le conclusioni dell'incontro, ma dopo la settimana infernale del caso Maria Rosaria Boccia, l'intervista in lacrime al Tg1, le rivelazioni della imprenditrice di Pompei e le dimissioni di Sangiuliano, è saltato tutto.

Fdi ci ha tenuto a farlo sapere, per tentare di evitare l'assedio di quei giornalisti interessati solo alla vicenda che sta facendo tremare il governo di Giorgia Meloni. Resta confermato venerdì l'arrivo dei ministri Matteo Piantedosi e Orazio Schillaci. Ma al posto dello speech su "La cultura per la rinascita della Campania" le conclusioni saranno affidate all'altro maggiorente campano di Fratelli d'Italia, il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli. Parlerà di "Campania capofila del Sud, il Sud baricentro del Mediterraneo".

Ed è interessante, in questo contesto, approfondire la posizione di Edmondo Cirielli, noto ai più per la sua singolare proposta di istituire il «Principato di Salerno», esposta non tra amici al bar ma alla Camera dei Deputati (la prima nel 2011, questo atto è del 2013). Classe 1964, già Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri in Ausiliaria e studente della Nunziatella, Cirielli è stato candidato per la prima volta nel 1994 alla Camera dei Deputati con Alleanza Nazionale, ma è stato anche assessore comunale (a Nocera Inferiore, la sua città), presidente della Provincia di Salerno in quota Popolo della Libertà, poi deputato e oggi viceministro alla Farnesina.

«Amante della propria Patria e Famiglia, cultore delle Tradizioni e degli Antenati, da sempre a destra»: così si definisce il meloniano, tre lauree, una in Giurisprudenza a Parma, una in Scienze Politiche a Salerno e la terza Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna a Roma Tor Vergata.

La difficoltà politica di Gennaro Sangiuliano potrebbe rappresentare una occasione per il viceministro salernitano. Già nel giugno scorso Cirielli fece capire chiaramente che per le Elezioni 2025 in Campania la candidatura alla Presidenza della Regione sarebbe dovuta toccare a Fratelli d’Italia, in aperto contrasto col duo Antonio Tajani-Fulvio Martusciello e con una Forza Italia in caduta libera in Campania. Cirielli non ha mai escluso di poter essere lui il candidato, anzi ha sempre detto che non avrebbe fatto paura nemmeno una terza ricandidatura di Vincenzo De Luca col centrosinistra. Il caso Boccia ha escluso ogni possibile ipotesi Sangiuliano e in questo contesto l'ex carabiniere potrebbe avere strada spianata, almeno per la candidatura. Che poi riesca a fare breccia nell'elettorato campano, visto che è sconosciuto oltre Salerno, è tutto da vedere.