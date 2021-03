in foto: immagine di repertorio

I carabinieri hanno sanzionato 104 persone a Napoli nell'ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale per verificare il rispetto delle misure anti contagio Covid-19. In particolare i controlli hanno interessato i quartieri di Bagnoli e del Vomero e al Centro Storico, dove i militari hanno setacciato le aree che solitamente sono maggiormente frequentate e quelle dei punti di ritrovo della movida. Le operazioni, avviate venerdì notte, sono andate avanti fino all'alba di oggi, domenica 14 marzo, e ulteriori controlli sono previsti nelle prossime ore.

I controlli si sono svolti per lo più in orario notturno, durante la fascia del coprifuoco, tra le 22 e le 5 del mattino. Al Vomero i militari della Compagnia locale, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno identificato 80 persone; 16 ragazzi sono stati sanzionati perché in giro dopo l'orario consentito senza valida motivazione. In via Monte di Dio i militari della Compagnia Napoli Centro hanno sanzionato 5 ragazzi, che erano in strada alle due del mattino e che non indossavano le mascherine di protezione individuale. A Bagnoli i carabinieri hanno effettuato pattugliamenti e verifiche lungo le principali strade del quartiere, compreso viale Campi Flegrei, dove sono stati controllati pedoni e automobilisti.

Nel corso dei servizi è stato denunciato il titolare di un esercizio commerciale di Marianella, dove i militari hanno sorpreso 3 dipendenti che lavoravano in nero, e sono stati denunciati due parcheggiatori abusivi. Nelle scorse ore altri quattro guardamacchine, di età compresa tra i 50 e i 60 anni, sorpresi nelle aree ospedaliere e commerciali dei quartieri Vomero, Arenella e Chiaiano, si sono visti revocare il reddito di cittadinanza dall'INPS.