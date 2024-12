video suggerito

Controlli al Vomero, sequestrati 8 chili di alimenti pericolosi per la salute Durante i controlli per la movida, poliziotti e ispettori dell’Asl hanno sequestrato 8 chili di prodotti alimentari, ritenuti pericolosi per la salute dei consumatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Numerosi i controlli operati dagli agenti della Polizia di Stato nelle zone della movida del Vomero, quartiere collinare di Napoli, nel corso di questo fine settimana. I poliziotti della Questura partenopea, unitamente ai militari della Guardia di Finanza, agli agenti della Polizia Municipale e al personale dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Asl Napoli 1 Centro, hanno setacciato piazza Vanvitelli, piazza Medaglie d'Oro, via Luca Giordano, via Aniello Falcone, via Alessandro Scarlatti e l'area di San Martino, riscontrando numerose irregolarità.

In particolare, gli agenti dei commissariati Vomero, Vasto-Arenaccia, Poggioreale e Bagnoli e quelli dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno controllato 26 esercizi commerciali del quartiere collinare, riscontrando violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto, gli operatori hanno provveduto a sequestrare 8 chili di generi alimentari; in totale, sono state elevate multe per 9mila euro.

Nel corso delle operazioni, i poliziotti hanno identificato 250 persone, di cui 38 con precedenti di polizia, mentre sono stati 71 i veicoli controllati: due le violazioni al Codice della strada riscontrate.